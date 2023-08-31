رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا يقدم التماسا للحصول على عفو ملكي

قدم رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، التماسا للحصول على عفو ملكي من الملك ماها فاجيرالونجكورن، عن حكما بسجنه لمدة ثمانية أعوام، وهو الذي صدر بحقه عندما عاد إلى بلاده من منفى اختياري استمر لمدة 15 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء، ويسانو كريا نجام، قوله اليوم الخميس، إن الحكومة تلقت طلب تاكسين 74 عاما.

وأضاف أن الحكومة ستنظر في الالتماس قبل أن تقديمه للملك للنظر فيه.

ويأتي الالتماس بعد أكثر من أسبوع من عودة تاكسين إلى تايلاند.

ونقل تاكسين إلى المستشفى بعد ساعات من دخوله زنزانة في أحد السجون ببانكوك، حيث يتلقى العلاج لأمراض في القلب والرئة، أصابته بعد إصابته بمرض "كوفيد-19" قبل ثلاثة أعوام.

وكان ويسانو، قال في وقت سابق إن تاكسين مؤهل للحصول على عفو ملكي، ويمكنه هو أو أي من أقاربه تقديم التماس.