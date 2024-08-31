اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، الجمعة، فعاليات برنامجها الثقافي المكثف بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعد أسبوع حافل ضمن برامج وزارة الثقافة بقرى مبادرة حياة كريمة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهد اليوم الختامي أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، والمشرف التنفيذي للفعاليات، ولمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من المثقفين وعدد غفير من أهالي قرية بهيج.

واستهل اليوم، بافتتاح معرض فني نتاج الورش التراثية والحرفية التي أقيمت على مدار الأسبوع وهي: ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، والحلي والإكسسوارات للمدربة يارا محمد، وورشة تعليم الطباعة بالاستنسل للمدربة سحر الشربيني، وورشة تصميم لوحات فنية وتابلوهات خشبية للمدرب أشرف عبد الرحيم.

وتواصلت الفعاليات المقامة بمدرسة محمد عبدالوهاب الابتدائية، مع فقرة اكتشاف المواهب في مجالي الإلقاء الشعري والإنشاد، بجانب عرض مسرح عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" لفريق قصر الطفل بجاردن سيتي، وتأليف وإخراج فاطمة المعدول، وتدريب عبير شلتوت.

كما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب "يالا نقرأ"، والذي تضمن أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم، مع فقرة الأراجوز للفنانين محمد عبد الفتاح، ومحمد حسني، بجانب الألعاب التفاعلية واللقاءات التوعوية حول مخاطر الإدمان، وترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، والشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية.

ونظمت هيئة قصور الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وشهد الأسبوع، عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية داخل قرى مركز برج العرب، حول دعم وتمكين الشباب والمرأة، المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، تحسين جودة حياة الإنسان، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وورش الأشغال اليدوية والحرف التراثية، والعروض الفنية التي تنوعت ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني، ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المحافظات.