يونيسف: تقاسمنا الأدوار لإنجاح حملة تطعيم 640 ألف طفل في غزة ونحذر من استهدافها

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاظم أبو خلف، تكاتف جميع منظمات الأمم المتحدة لإنجاح حملة تطعيم 640 ألف طفل دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "TEN" مساء السبت، إن المؤسسات الأممية العاملة في المجال الإنساني قسمت الأدوار فيما بينها لإنجاح الحملة، مشيرا إلى توفير منظمة الصحة العالمية اللقاحات، فيما تولت اليونيسف شراء المطاعيم وصناديق التبريد ونقلها إلى غزة.

وأضاف أن الحملة ستتم على مرحلتين، الأولى تنطلق غدًا الأحد من السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في منطقة دير البلح، ثم تنتقل خلال الأيام الأربعة التالية إلى جنوب القطاع برفح وخان يونس، يليها التوجه شمالا إلى مدينة غزة، على أن تنطلق المرحلة الثانية بعد شهر.

وأشار إلى اعتماد آليتين لتقديم اللقاحات، الأولى من خلال مراكز ثابتة يمكن للأهالي التوجه إليها، والثانية عبر فرق متنقلة ستجوب مراكز الإيواء وخيام النازحين.

وشدد المتحدث باسم "اليونيسف" على ضرورة تحقيق نسبة تغطية لا تقل عن 90% في كلتا المرحلتين؛ لضمان نجاح الحملة.

وحذر "أبو خلف" من مغبة استهداف الحملة عسكريًا، مؤكدًا أنها تحظى بموافقة وعلم جميع الأطراف، لا سيما أن توقيتها ومواقع تنفيذها معروفة لديهم، مستهجنا حدوث أي عمل عسكري في تلك المناطق وخلال فترة الحملة.