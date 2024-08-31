بيّن الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بكلية الطب بجامعة القاهرة، ما إذا كان عسل النحل ممنوعًا على مرضى السكري.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد" مساء الجمعة، إن عسل النحل ليس ممنوعًا على مرضى السكر؛ لكنه يحتوي على نسبة من السكر.

وأضاف: «إذا أراد المريض تذوق كمية قليلة جدًا، أو تناول ملعقة صغيرة يوميًا، لا بأس؛ لكن يجب الانتباه إلى أنه يسبب ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم».

ونوه بأن الآية الكريمة "فيه شفاء للناس" حقيقة علمية؛ لكنها تشير إلى وجود شفاء في العسل وليس إلى أنه الشفاء.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، أن العديد من الأبحاث، بما في ذلك أبحاث في جامعات مصرية؛ أثبتت أن عسل النحل يرفع مستوى السكر في الدم بعد تناوله.

وأضاف أنه لا يوجد شيء ممنوع تمامًا على مرضى السكر، طالما يتم تناوله بكميات قليلة.

وعاد الدكتور صلاح الغزالي حرب، للقول إن القدم السكري لا يصيب إلا المرضى المهملين في علاجهم لفترة طويلة، مضيفًا أنه في حالة كانت الدرجة عالية بشكل كبير؛ فإن بتر القدم هو الحل لإنقاذ حياة المريض.