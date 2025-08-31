رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر من طلب مشورة طبية من شات جي بي تي: قد يؤدي إلى كوارث

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا واستشاري أمراض الصدر والحساسية، من الاستعانة بموقع شات جي بي تي في الاستشارات الطبية لما يحمله الأمر من إمكانية حدوث كوارث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، اليوم الأحد، أنَّ هذا التطبيق لا يمكن أن يكون وسيلة للتشخيص أو لأداء دور الطبيب، لكن قد تتم الاستعانة به لتضييق التشخيص، أي عندما تكون هناك حالة لها أكثر من تشخيص فيتم تحديد عوامل التشخيص فيها بدقة أكبر.

وأوضح أن التطبيق لم يحصل حتى الآن على القبول الطبي الكامل لتتم الاستعانة به، محذرًا من سلوكيات مثل إرسال أشعة إلى التطبيق لإبراز نتائجها فيكون التشخيص بعيدًا تمامًا عن أي حقيقة طبية.

ولفت إلى أن هذه المعايشة يمكن تقبلها في بعض المجتمعات تحت إشراف طبي، لكن الطبيب نفسه يستخدم هذا التطبيق لتقليل وسائل التشخيص ما يعني أن التطبيق ليس للعامة لاستخدامه من أجل المشورة الطبية.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الممارسات، لا سيما أن استخدامه للأطباء في الأساس مقتصر على بعض المجالات وليس في كل المجالات.



