 محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرة بسمالوط.. وإعادة بناء منزلها الآيل للسقوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرة بسمالوط.. وإعادة بناء منزلها الآيل للسقوط

ماهر عبدالصبور
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 11:52 م

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة التدخل لمساندة أسرة بمدينة سمالوط، عقب تدهور الحالة الإنشائية لمنزلها الآيل للسقوط، بما يمثل خطرًا على سلامة أفراد الأسرة، وذلك في إطار حرص محافظة المنيا على دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وأعلن المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أنه كلف رئيس مركز ومدينة سمالوط بإجراء معاينة ميدانية للمنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تفقد عويس الغرياني، رئيس المركز، الحالة الإنشائية للمبنى، وتبين من المعاينة تدهور حالته والحاجة إلى التدخل العاجل لإزالته وإعادة بنائه؛ حفاظًا على سلامة الأسرة وتوفير مسكن آمن لها.

ووجه محافظ المنيا، بتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للأسرة، وتذليل أي عقبات أمام إجراءات الإحلال والتجديد، مؤكدًا تحمل الوحدة المحلية كامل تكاليف استخراج رخصتي الهدم والبناء، تخفيفًا عن كاهل الأسرة ودعمًا لاستقرارها المعيشي.

كما كلف المحافظ، بالتنسيق العاجل مع إحدى الجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير متطلبات أعمال الإحلال والتجديد والإسراع في إعادة بناء المنزل؛ بما يضمن توفير مسكن آمن وكريم للأسرة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

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