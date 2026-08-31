محافظ بني سويف لقيادات المحليات الجدد: حسم ملفات الإزالات والتصالح وحسن معاملة المواطنين أولوية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، بحضور كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، ضم رؤساء ونواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية، في أول لقاء عقب حركة التنقلات والتكليفات الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور مسئولي الإدارات الهندسية، والأملاك، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية؛ لبحث مستهدفات العمل ومتابعة الملفات الحيوية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجانب ملفات التصالح والتقنين والتعاقدات والمتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ، الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة بشكل كامل وفق الإجراءات القانونية، والابتعاد عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الشكلية، والالتزام الصارم بالمدد والأطر القانونية الخاصة بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع المخالفات لمنع تراكمها، وعدم التسامح مع الإهمال أو التقصير، ووجوب متابعة المسئول لكل ملف داخل نطاق اختصاصه، مع رفع التحديات والمعوقات للقيادة الأعلى فور ظهورها.

وأوضح محافظ بني سويف، أن حركة التنقلات تستهدف ضخ دماء جديدة وتدوير الخبرات للارتقاء بكفاءة منظومة العمل التنفيذي، داعيا القيادات الجديدة إلى وضع خطط عمل وأولويات واضحة، والبناء على التجارب الناجحة داخل المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تحقيق التكامل في إدارة الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن التنسيق بين الوحدات القروية والمجالس المحلية المتجاورة كفيل بسد النقص في الموارد، من خلال التبادل المشترك للمعدات والخبرات بدلًا من العمل في معازل منفصلة.

وأكد أن ترسيخ المصداقية والشفافية في التعامل مع المواطنين يعد هدفًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة لتغيير الصورة الذهنية عن المحليات.

وتضمنت التوجيهات الصادرة لرؤساء المدن والقرى: "حسن الاستقبال والإنصات، والاستماع الجاد لشكاوى المواطنين وتوضيح المتطلبات المستندية بدقة لتجنب تردد المواطن على الوحدة المحلية أكثر من مرة للطلب نفسه".

كما شملت التوجيهات: سرعة البت ورفع المذكرات، والتعامل الفوري مع المشكلات، وإحالة الملفات التي تتجاوز صلاحيات الوحدة إلى المستويات التنفيذية الأعلى دون إبطاء، وشرح أسباب تعذر تنفيذ بعض الطلبات للمواطنين بشفافية في حال وجود مانع قانوني، ترسيخًا لثقة الشارع في الجهاز التنفيذي، وتكثيف أعمال النظافة والانضباط الميداني".

ووجّه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ووضع مقترحات عملية لتنظيم الأسواق داخل الكتل السكنية ومراجعة تراخيص المحال التجارية واشتراطات تشغيلها، والاستعانة بطاقات الشباب والقيادات الطبيعية بالقرى لإشراكهم في جهود التنمية وتحسين الخدمات والتطوير المحلي.

واختتم محافظ بني سويف، الاجتماع بالتأكيد على أن الموقع التنفيذي مسئولية وتكليف يُقاس النجاح فيه بما يلمسه المواطن من تحسن فعلي في جودة الخدمات، مشددًا على العمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة منظومة العمل المحلي بمختلف مراكز المحافظة.



