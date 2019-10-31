ألقت شرطة نيويورك القبض على الشاب "أدريان نابير" البالغ من العمر 19 عامًا في أحد عربات مترو نيويورك بتهمة التهرب من دفع الأجرة.

وأكد الركاب أن ما يقرب من عشرة ضباط شرطة تواجدوا في محطة "فرانكلين أفينيو" في بلدة بروكلين، وفقًا لما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية

لاحظ الركاب أن العديد من الضباط كانوا يوجهون بنادقهم إلى العربة وخصوصا على الشاب "أدريان" غير المسلح، وصرخ العديد من الركاب قبل أن يبدأو بالفرار.

فيما أبقى الشاب يديه مرفوعة لأعلى وسأل الضباط عما إذا كان يجب أن يبقى في المقعد أو ملقى على الأرض، بعد ذلك بثوان ، قامت مجموعة من ضباط شرطة نيويورك بإغلاق القطار ووجهوا الشاب إلى الأرض وقاموا بتقييده.

كانت الشرطة قد تسلمت بلاغًا حول حمل المتهم للسلاح، ولكنها لم تعثر على البندقية التي كانوا يبحثون عنها، لكنهم ألقوا القبض على "نابير" بسبب التهرب من دفع أجرة، واتهموه بسرقة الخدمات للقفز فوق الباب الدوار.

وتم تصوير الواقعة في فيديو بواسطة أحد الراكب في القطار، وقام بنشره على حسابه في تويتر حيث تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة.

وقال شاهد العيان الذي نشر الفيديو "إيلاد نيهراي" لصحيفة الواشنطن بوست إن أفراد الشرطة وجهوا أسلحتهم إلى الشاب واحد تلو الآخر.

وتلقت شرطة نيويورك العديد من الانتقادات، حيث قال وزير الإسكان السابق والمرشح للرئاسة الديمقراطية "جوليان كاسترو" على حسابه على تويتر قائلًا "يُفترض أن يكرس رجال الأمن جهودهم في العمل للحد من المخاطر وليس تعريض حياة عشرات المواطنين للخطر بسبب تذكرة لا تتجاوز قيمتها 2.75 دولار

وقالت إدارة شرطة نيويورك في بيان نشرته صحيفة واشنطن بوست إن شاهدًا بالقرب من طريقي "أتلانتيك" و"فلاتبوش" في بروكلين أخبر الضباط أن الشاب "نابير" كان يحمل سلاحًا في حوالي الساعة الرابعة والنصف يوم الواقعة.

وقالت شرطة نيويورك إن الضباط حاولوا أولاً الاقتراب من الشاب البالغ من العمر 19 عامًا بعد وقت قصير لكنه فر إلى محطة مترو أنفاق باسيفيك ستريت.

وأكد الشاب "نابير" تجاوز الباب الدوار واستقل قطارًا متجهًا جنوب المدينة، وكان هناك ما لا يقل عن 10 ضباط ينتظرون في محطة فرانكلين أفينيو عندما دخل القطار.

وقالت شرطة نيويورك أن الضباط في محطة فرانكلين أفينيو حددوا هوية الشخص داخل القطار وأخذوه إلى الحجز دون وقوع أي حادث وتم إلقاء القبض على الشخص لعدم دفع الأجرة وتم اتهامه بسرقة خدمة النقل.

واتصل مجلس مراجعة الشكاوى المدنية في مدينة نيويورك ، الذي يحقق في مزاعم سوء سلوك الشرطة، بالسيد نيهوراي وأخبره بكيفية رفع شكوى ضد ضباط شرطة نيويورك.

وقالت وكالة الرقابة المستقلة في تغريدة إن مجلس مراجعة الشكاوى المدنية في مدينة نيويورك يأخذ مزاعم سوء سلوك الشرطة على محمل الجد.

وقد هز الاعتقال ركاب آخرين على متن القطار. وهتف عدة أشخاص بتحذيرات بشأن بنادق الضباط. ارتعش آخرون عند رؤية المنظر.



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