الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمعارك غربي البلاد

سقط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين، اليوم السبت، في معارك مع قوات الجيش اليمني بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت القوات المشتركة، التابعة للجيش اليمني، في بيان صحفي، إنها كسرت محاولتي تسلل للميليشيات الحوثية، في مديرية حيس جنوب الحديدة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة.

وأضاف البيان أن القوات المشتركة خاضت مع العناصر الحوثية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وفرار من تبقى منهم.

وبحسب بيان القوات المشتركة، فإن الميليشيات الحوثية قد نفذت محاولتي تسلل خلال الأيام الماضية في ذات المديرية، وانتهت بالفشل والخسائر في صفوف عناصرها.

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، من وصفتهم بـ"قوى العدوان"، في إشارة إلى الجيش الحكومي وقوات التحالف، بارتكاب 292 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، إن من بين تلك الخروقات 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على منطقتي الفازة والجبلية، وتحليق طائرة أباتشي في الجبلية، و14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وكيلو 16 والدريهمي.