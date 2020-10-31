زار رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم، عبد المنعم السنبختى، معلم اللغة العربية بمدرسة سمنود الإعدادية، والذي أصيب بعد الاعتداء عليه من قبل أحد أولياء الأمور داخل المدرسة.

وأبلغ حجازي، المعلم، تحيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متمنياً له الشفاء العاجل، مؤكداً وقوف وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين بجانبه، للحفاظ على كرامته، وطمأنه بأنه سيتم محاسبة المخطئ.

وقدم نائب الوزير الشكر إلى إدارة المستشفى للاهتمام بالمعلم المصاب، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة له، مؤكداً تلبية رغبة المعلم، وعمل التقرير الطبي اللازم للتحقيقات، كما قدم الشكر لرئيس مجلس مدينة سمنود، نيابة عن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي حرص من جانبه على الاطمئنان على حالة المعلم المصاب.

وعلى هامش الزيارة، تفقد حجازي، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بسمنود، وتجول في غرفة الزائرة الصحية بالمدرسة، وقدم لها كلمة شكر وتقدير لتفهمها دورها وقيامها بعملها على أكمل وجه.

من ناحية أخرى، زار نائب الوزير لشئون المعلمين، مسار العائلة المقدسة بسمنود كأحد أهم المعالم السياحية بمدينة سمنود، وبناء على دعوة خاصة من رئيس مجلس مدينة سمنود.

وفي نهاية الزيارة، قدم نائب الوزير الشكر لوكيل الوزارة لمتابعة حالة معلم سمنود باستمرار، مؤكداً أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وهو القوة الدافعة للتعلم، وعامود الخيمة للمنظومة التعليمية، ولا تقدم ولا تطوير بدون المعلم، وكرامته وشخصيته خط أحمر لا يجوز النيل منها.