سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد اللواء طيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار الأقصر الدولي لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش السياحي بمحافظة الأقصر خلال شهر نوفمبر.

وتفقد منصور صالات السفر والوصول، وتابع التسهيلات والتيسيرات المقدمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة لمطار الأقصر الدولي والإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار، فضلًا عن الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

وأثنى رئيس الشركة المصرية للمطارات أثنى على إدارة العاملين والمسئولين بمطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار هشام فريد، مدير المطار، ميع الإدارات والقطاعات، على المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب السلطات المختصة بمطار الأقصر، لاستقبال الضيوف بمرحلتي السفر والوصول.