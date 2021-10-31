أرباح أرامكو السعودية تقفز بـ158% في الربع الثالث على أساس سنوي

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أعلنت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الأحد، أنها سجلت في الربع الثالث من العام الجاري أرباحا صافية تجاوزت 114 مليار ريال (43ر30 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 158% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وعزت الشركة هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وأضافت في بيان، لسوق الأسهم السعودية "تداول"، أن الأرباح ارتفعت بنسبة 5ر19% على أساس فصلي، بعدما سجلت الشركة أرباحا بلغت 5ر95 مليار ريال في الربع الثاني. وأرجعت الارتفاع الفصلي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 33ر70 مليار ريال (76ر18 مليار دولار) عن الربع الثالث، ليكون نصيب السهم 35ر0 ريال.

وفيما يتعلق بالأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ككل، فقد بلغ صافي الدخل 291 مليار ريال (60ر77 مليار دولار)، مقابل 31ر131 مليار ريال (02ر35 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 6ر121%.