تحل ذكرى الاحتفال بعيد الهالوين أو "عيد الهلع"، اليوم الأحد، حيث يتم الاحتفال به حول العالم في 31 من شهر أكتوبر كل عام، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد هذا العام، منعت بعض المدارس الأمريكية طلابها من ارتداء أزياء مسلسل "لعبة الحبار" خلال تقليد عيد الهلع الذي يقوم من خلاله الأشخاص بارتداء زيا تنكريا يعبر عن الشخصيات التي يحبونها.

- فلماذا اتخذت هذه المدارس قرارا بمنع الطلاب من ارتداء أزياء "لعبة الحبار"؟:

بالرغم من أن مسلسل "لعبة الحبار"، أو "سكويد جيم"، مسلسل الإثارة الكوري الجنوبي، قد حظى بنسبة مشاهدات قياسية، واستقطب جمهورا كبيرا من أنحاء العالم بفضل عدد من العناصر بينها الألعاب الطفولية والإنتاج المتقن، إلا أن العديد من المدارس الابتدائية بولاية نيويورك منعت طلابها من ارتداء الأزياء الخاصة بالمسلسل كتنكر في يوم عيد الهلع، حيث يخشى القائمون على المدارس من تفشي العنف بين التلاميذ.

وتدور قصة مسلسل سكويد جيم الذي تعرضه منصة نتفليكس، حول قصة مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من الديون ويطمعون في الحصول جائزة نقدية كبيرة عبر المشاركة في سباق مميت، الذي هو في الأساس عبارة عن ألعاب لعبوها هؤلاء الأشخاص في طفولتهم.

وبسبب المحتوى الدموي في مسلسل سكويد جيم، اضطر القائمون على المدارس إلى إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى أولياء الأمور للتنبيه عن رسائل العنف التي يبثها المسلسل، بحسب ما ذكر في موقع "فرانس برس 24".

وقال المسؤولون في ثلاث مدارس في نيويورك عبر إيميلات تم إرسالها لأكثر من 1500 طالب، إن ارتداء أزياء مسلسل سكويد جيم في المدارس لن يكون مناسبا بالنسبة للمدرسة.

وإلى جانب أزياء الهالوين التنكرية، حظرت المدارس الثلاث على التلاميذ اصطحاب أي أدوات يمكن اعتبارها أسلحة أو مخيفة، حيث أكدت المدارس على إن التلاميذ يقلدون بعض مشاهد المسلسل في أوقات الراحة ما بين الحصص المدرسية، وقد حذر مديرو المدارس أولياء الأمور من أن الألعاب التي تنطوي على سلوكيات عنيفة لن يكون مسموحا بها في المدرسة.

وفي الولايات المتحدة، تم تصنيف مسلسل سكويد جيم بأنه محتوى يناسب الكبار، وغير مناسب لمن هم دون سن السابعة عشرة، لكن هناك أولياء أمور عبّروا عن عدم موافقتهم بقرار المدارس حظر ارتداء الزي التنكري، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

حيث نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية قول إحدى أولياء الأمور، إنه مجرد زي تنكري، ليس عليكم سوى أن تمنعوا أطفالكم من مشاهدة المسلسل، بينما وصفت امرأة أخرى قرار الحظر بأنه "مستبد".

وفي إنجلترا، يحذر مدرسون من أن أطفالا في سن السادسة يقلدون مشاهد من المسلسل الكوري الجنوبي، كما حذر مسؤولون في مقاطعة بيدفوردشاير شرقي إنجلترا أولياء الأمور من السماح لأطفالهم بمشاهدة مسلسل سكويد جيم، مطالبين إياهم بالبقاء حذرين لأن الأطفال يقلدون ما يشاهدون.

يذكر أنه قد حقق مسلسل "سكويد جيم" أعلى مشاهدات في تاريخ منصة نتفليكس، متصدرا الترتيب في أكثر من ثمانين بلدا، ويمزج المسلسل بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية.