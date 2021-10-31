أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة «طالبتي المطواة»، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت فصل الطالبتين لمدة شهر وتحويلهما عقب الشهر إلى التعليم المنزلي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة قررت إيقاف مديرة المدرسة عن العمل، معقبًا: «الأمر لا أعتبره ظاهرة وإنما أمر جدير بالانتباه».

ونوه إلى أن مصر تعاني منذ 30 عامًا من مشكلة السلاح الأبيض في يد الشباب، مستشهدًا بالمشاجرة التي نشبت بين طلاب بالأسلحة البيضاء، اليوم السبت، بالقرب من بوابة جامعة الإسكندرية.

عمرو أديب: جالنا دلوقتي إن طالبتين المطواة ببورسعيد تم اتخاذ الإجراءات القانونية معاهم والتربية والتعليم فصلتهم شهر وحولتهم للتعليم المنزلي وأوقفت مديرة المدرسة عن العمل#الحكاية#MBCMASR

إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/plsApOkhEq pic.twitter.com/GVmUhAdVel — الحكاية (@Elhekayashow) October 30, 2021

وانتشر مقطع للطالبتين تمسكان «مطواة» وفتحتها إحداهما باحترافية، وطالبت الفتاتان زميلتهما بسنت بالحضور إلى بورفؤاد لتأخذ المطواة التي طلبتها ولكن ستأخذها ورأسها أمام جسدها.