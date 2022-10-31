تصدر قريبا عن دار الشروق رواية اليافعين "ابتسم لأكون أقوى" للكاتبة شيرين سامي.

من أجواء الرواية: آسر فتى في السادسة عشرة يعيش مع أسرته التي لا تفهمه. وعندما يشترك في برنامج اكتشاف المواهب الشهير يضطر للاختيار ما بين أن يحقق أحلامه في أن يظهر موهبته ويصبح مرئيًا وناجحًا، أو أن ينقذ أخته الصغيرة دليلة ويمنحها حياة جديدة.

دليلة التي كانت دائمًا تقول له «ابتسم لأكون أقوى»، لا تعرف أنه هو أيضًا يستمد قوته من ابتسامتها.

«ابتسمْ لأكون أقوى» رواية شيقة عن الأحلام والعائلة والحب، والصراع بين الخير والشر.

شيرين سامي، كاتبة مصرية لها ستة كتب، منها أربع روايات، وهي أمّ لمراهقيْن وقط. وتحب أن تكتب وتغنّي وتحلم.