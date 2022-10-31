 وزيرة خارجية ألمانيا تهنئ لولا دا سيلفا على فوزه برئاسة البرازيل: الانتخابات كانت نزيهة - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا تهنئ لولا دا سيلفا على فوزه برئاسة البرازيل: الانتخابات كانت نزيهة

أستانا - د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:43 ص
هنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السياسي اليساري والرئيس الأسبق للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

وقالت بيربوك، اليوم الاثنين خلال زيارتها لكازاخستان: "الانتخابات في البرازيل لها فائز واحد لكن العديد من الرابحين.. الرابح الأكبر هو الديمقراطية البرازيلية، لأن الانتخابات -التي كانت نتائجها متقاربة للغاية- كانت شفافة ونزيهة، وهذا أمر مهم للغاية لثقتنا بالديمقراطية وسيادة القانون في هذه الأوقات على وجه الخصوص".

وأضافت بيربوك أن المناخ العالمي من بين الرابحين الكبار في هذه الانتخابات أيضا، وأضافت: "حتى نتمكن جميعا وأطفالنا من العيش بأمان في المستقبل، لا بد أن نحافظ على آخر غابات كبيرة، آخر غابات مطيرة كبيرة"، موضحة أن نتيجة الانتخابات تعطي الأمل في أن "إزالة الغابات المطيرة غير المنضبطة في البرازيل ستنتهي قريبا، وأن البرازيل ستصبح مرة أخرى قوة دافعة في كفاحنا المشترك ضد أزمة المناخ".

وبحسب أرقام رسمية، فاز السياسي اليساري لولا -الذي كان رئيسا للبرازيل خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2010- في جولة الإعادة أمس الأحد بنسبة 50.9%. وحصل الرئيس الحالي اليميني جايير بولسونارو على نسبة 49.1% من الأصوات. ولم يعترف بولسونارو بهزيمته في الانتخابات. وخلال الحملة الانتخابية شكك مرارا في النظام الانتخابي وأشار إلى أنه قد لا يقبل النتيجة.

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