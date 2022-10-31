«الشروق» تنشر طرق التواصل الحكومية للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

شهدت الأسواق المحلية؛ الآونة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار الأرز الذي تكتفي منه مصر ذاتيًا، ورغم تسعيره جبريًا من قِبل مجلس الوزراء ووزارة التموين بـ12 جنيها للأرز السائب و15 جنيها للأرز المعبأ؛ إلا أن أسعاره وصلت لـ18 جنيهًا في العديد من الأسواق.

وتسببت تلك المغالاة الزائدة في أسعار السلع الهامة والأساسية إلى توجيه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشن حملات مكثفة على الأسواق، ومصادرة أية كميات يتم تخزينها بغرض الاحتكار وحجب السلعة عن الجمهور.

كما طالب وزير التموين، المواطنين بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي تاجر يستغل الأزمات في رفع الأسعار دون مبرر، مؤكدا متابعته الشخصية لشكاوى المواطنين اليومية عن مغالاة الأسعار واستغلال بعض التجار للأزمات.

وفي هذا الصدد، تنشر "الشروق" وسائل التواصل لتقديم الشكاوى، بجانب الأرقام الساخنة التي تتبع وزارة التموين ممثلة في جهاز حماية المستهلك، في حالة رغبة المواطنين الإبلاغ عن حالات المغالاة في الأسعار للسلع، أو عدم إعلان سعر السلعة، أو احتكار السلع وتخزينها، وهي:

وخصص جهاز حماية المستهلك الرقم الساخن 19588.

كما خصص رقم "الواتسآب" 01577779999.

وأعلن أيضًا عن الخط الساخن لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء 16280.

والتواصل مع موقع وزارة التموين http://www.msit.gov.eg

والتواصل مع موقع حماية المستهلك https://www.cpa.gov.eg

والتواصل مع جهاز حماية المستهلك على "فيسبوك" https://www.facebook.com/cpa.gov.eg

وفي هذا السياق، قرر جهاز حماية المستهلك تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد التطورات بالأسواق بشكل مستمر خاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور على الأسواق والتصدي بكل جدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.