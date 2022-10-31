رئيس وزراء أوكرانيا: تدمير 18 منشأة في 10 مناطق جراء الهجوم الروسي اليوم

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن 18 منشأة، معظمها مرتبطة بقطاع الطاقة، في عشر مناطق دُمرت جراء القصف الروسي، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم" أن رئيس الوزراء كتب عبر تطبيق "تليجرام": "الإرهابيون الروس شنوا هجوما مكثفا جديدا على أوكرانيا. تتمثل أهدافهم في البنى التحتية المدنية الحيوية، وليس المنشآت العسكرية".

وأضاف: "الصواريخ والطائرات من دون طيار ضربت 10 مناطق، ودمرت 18 منشأة، معظمها منشآت للطاقة. وانقطع التيار الكهربائي عن مئات التجمعات السكنية في سبع مناطق"

وقال إن تداعيات الهجوم كان يمكن أن تكون أسوأ، لكن "العمل الاحترافي" لوحدات الدفاع الجوي أسفر عن إسقاط 44 صاروخا، من بين أكثر من 50 صاروخا، أطلقت على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شميهال أن أطقم الإصلاح تعمل على إزالة آثار الهجمات الروسية. كما يتواصل الإغلاق الطارئ المحلي في مناطق كييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخاركيف.

ودعا رئيس الوزراء جميع الأوكرانيين إلى استهلاك الطاقة بوعي، وتقليل الحمل على الشبكة. وطالب المواطنين بالتضامن في الاقتصاد فى استهلاك الطاقة.

وشنت روسيا، صباح اليوم، هجوما صاروخيا مكثفا على أوكرانيا.