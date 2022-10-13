مدافع هوفنهايم ينضم للقائمة الأولية لمنتخب ألمانيا بكأس العالم

انضم جريتشا بروميل مدافع فريق هوفنهايم إلى قائمة المنتخب الألماني الأولية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم في قطر.

وقال بروميل في تصريحات لقناة "دازن"،: "علمت بالأمر من خلال المدرب أندريه برايتنريتر الذي قال لي إنه تم ضمي إلى القائمة، هذا أمر جعلني سعيدا بالطبع".

وأضاف : "لا يمكنني قول شيء آخر سوى أنني سأبذل قصارى جهدي هذا الاسبوع وأطور من نفسي وآمل أن أكون من بين المختارين للإنضمام للمنتخب الوطني".

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر، فيما سيعلن هانزي فليك المدير الفني القائمة النهائية يوم العاشر من نوفمبر.