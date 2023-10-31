سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي بدأ يوسّع عدانه البري على القطاع خلال الساعات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال ينفذ توغلات برية من المنطقة الشمالية الغربية لغزة، موضحا أن الاحتلال أباد مناطق سكنية كاملة في هذه المناطق.

وأوضح أن جيش الاحتلال ألقى مئات القنابل على هذه المناطق ليتمكن من الدخول عبر هذه المناطق، متهما الاحتلال بارتكاب مجازر خلال الساعات الماضية.

ولفت إلى أن آليات الاحتلال موجودة حاليا في منطقة غرب حي الكرامة، وهي منطقة منكوبة ومدمرة بالكامل بفعل مئات القنابل التي ألقاها الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونوه بأن الاحتلال أشبه ما يكون قد ألقى قنبلة نووية على هذه المنطقة لتدمير كل المناطق السكنية.

ولفت إلى أن الاحتلال فصل قطاع غزة بمنطقة شارع صلاح الدين شمالا عن مناطق الجنوب، ومن ثم عمد إلى التوغل غربا باتجاه شارع الرشيد، ويحاول الدخول إلى قلب المناطق السكنية.

وأفاد بأن الاحتلال دمر أحياء سكنية كاملة في منطقة حي الزيتون، وأباد منطقة تل الهوى ودمّر كل الأبراج والمباني السكنية والتي يقدر عددها بالعشرات.

وأكّد أن الاحتلال نفذ عملية تهجير قسري لسكان هذه المناطق، ما يمثل توسيعا للعمليات البرية بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن المقاومة تتصدى لهذه التوغلات الإسرائيلية، مؤكدا أن الوضع الإنساني أصبح كارثيا.