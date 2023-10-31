هجوم سيبراني يشل أنظمة رقمية في 70 بلدية بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية

تسبب هجوم سيبراني على مزود خدمة محلي بتكنولوجيا المعلومات في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، في إصابة أنظمة رقمية في أكثر من 70 إدارة بلدية ودوائر في الولاية الواقعة غربي ألمانيا والتي تعد أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.

وأعلنت شركة "زودفيستفالن-آي تي"/إس آي تي/ اليوم الثلاثاء أنها لا تزال تكافح تداعيات الهجوم الذي تم باستخدم برنامج الفدية (رانسوم وير)، وهو ما يعرف بحصان طروادة الابتزاز.

وتم اكتشاف البرنامج الضار ليلة الأحد/الاثنين، وفي أعقاب ذلك، قامت الشركة بقطع الاتصالات مع مستخدمي برامجها بغرض منع انتقال الأضرار داخل الشبكة، وقالت إنها على اتصال مع السلطات المعنية للمضي قدما في تحليل استعادة تشغيل تكنولوجيا المعلومات بأسرع ما يمكن.

وأصبحت العديد من الإدارات ودور البلدية ولاسيما في منطقة زودفيستفاليا غير قادرة على العمل أو تعمل بشكل مقيد منذ يوم الاثنين بسبب الهجوم، وظلت مكاتب المواطنين وهيئات الأجانب ومكاتب تسجيل المركبات مغلقة.

كما تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية لبلديات ودوائر، كما تعذر الوصول إلى مواقع إدارات بعض الدوائر مثل دائرة زيجن-فيتجنشتاين سواء تليفونيا أو بالبريد الإلكتروني.

ويجري العمل هناك في الوقت الراهن على إنشاء بنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات.