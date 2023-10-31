 رضا شحاتة: كولر يتحمل هزيمة الأهلي أمام صن داونز - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 4:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رضا شحاتة: كولر يتحمل هزيمة الأهلي أمام صن داونز

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 4:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 4:37 ص

يرى رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر واجه صن داونز في مباراة الذهاب بحذر بحثا عن الخروج من اللقاء بأقل الخسائر، مشيرًا أن ذلك الأمر ظهر واضحا على أداء اللاعبين في المباراة.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «ألوم مارسيل كولر" مدرب الأهلي" على تأخره في إجراء تغييراته في مباراة صن داونز».

وأتم: «أفضل أن يبدأ كولر في مباراة الإياب بياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجانب محمد عبدالمنعم بدلا من رامي ربيعة، مع الدفع بكهربا وحسين الشحات في التشكيل الأساسي للمباراة»


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك