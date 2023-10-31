رضا شحاتة: كولر يتحمل هزيمة الأهلي أمام صن داونز

يرى رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر واجه صن داونز في مباراة الذهاب بحذر بحثا عن الخروج من اللقاء بأقل الخسائر، مشيرًا أن ذلك الأمر ظهر واضحا على أداء اللاعبين في المباراة.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «ألوم مارسيل كولر" مدرب الأهلي" على تأخره في إجراء تغييراته في مباراة صن داونز».

وأتم: «أفضل أن يبدأ كولر في مباراة الإياب بياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجانب محمد عبدالمنعم بدلا من رامي ربيعة، مع الدفع بكهربا وحسين الشحات في التشكيل الأساسي للمباراة»