قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إنه «أوضح مرارًا وتكرارًا» للقادة الإسرائيليين أنه يتعين عليهم ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، أضاف أوستن في كلمته الافتتاحية أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: «الآن، نفهم تمامًا أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. إننا نحزن على خسارة المدنيين الفلسطينيين».

وأكمل: «لقد أوضحت مرارًا وتكرارًا لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين في غزة هي مسئولية أخلاقية وضرورة استراتيجية على حد سواء. إن الديمقراطيات مثل ديمقراطيتنا تصبح أقوى وأكثر أمانًا عندما نلتزم بقانون الحرب ونحمي المدنيين».

وفي حديثه أمام اللجنة، أوجز أوستن أيضًا «الخطوط الأربعة الرئيسية لجهود البنتاجون» في منطقة الشرق الأوسط:

1- ضمان حماية القوات الأمريكية من الهجمات التي تنفذها الميليشيات المدعومة من إيران واتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها إذا لزم الأمر.

2- تقديم المساعدة الأمنية الأساسية لإسرائيل.

3- التنسيق مع إسرائيل للمساعدة في تأمين إطلاق سراح كل رجل وامرأة وطفل اختطفته حماس.

4- تعزيز وضع القوة الأمريكية في المنطقة.

واستطرد: «توجد الآن مجموعتان من حاملات الطائرات في المنطقة. في الأسبوع الماضي، وصل سرب إضافي من طائرات F-16 إلى المنطقة، مكملاً لأسراب مقاتلة أخرى موجودة بالفعل في مسرح العمليات. كل هذا يؤكد تحذير الرئيس الواضح: لا ينبغي لأي حكومة أو مجموعة ترغب في إيذاء إسرائيل أن تحاول توسيع هذه الأزمة».

ومع ذلك، كرّر أوستن أن الولايات المتحدة يجب أن «تستمر في التركيز على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعم إسرائيل».