قال أمريكيون مسلمون وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة "الجزيرة".

ويضم المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات من المرجح أن تقرر نتيجة الانتخابات مثل ميشيجان وأوهايو وبنسلفانيا.

وتعهد الزعماء المسلمون، في رسالة مفتوحة بعنوان "إنذار لوقف إطلاق النار 2023"، بتعبئة الناخبين المسلمين "لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

ويأتي ذلك مع دخول الحرب في غزة يومها الخامس والعشرين، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غزة وجنوبها، مؤكدة تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين.

وكانت قد ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 8485 في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا. وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.