مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم، لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا.

وأضاف: المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد بسبب نقص الوقود، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: أكثر من 50 شهيدا حتى الآن، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصل.