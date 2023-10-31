مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا

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قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم، لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا.
وأضاف: المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد بسبب نقص الوقود، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.
وتابع: أكثر من 50 شهيدا حتى الآن، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصل.