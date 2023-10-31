 مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا - بوابة الشروق
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مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 4:14 م

قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم، لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا.

وأضاف: المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد بسبب نقص الوقود، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: أكثر من 50 شهيدا حتى الآن، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصل.


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