المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن منصة التسوق الصينية تيمو

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فتحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تحقيقا يستهدف منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت "تيمو" بشأن بيع سلع يشتبه بأنها غير قانونية وتنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المنافسة مارجريت فيستاجر، عن قلقها إزاء المنتجات المقلدة التي تعرض للبيع على منصة "تيمو".

وقالت فيستاجر، إن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تريد التأكد من أن السلع تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تضر المستهلكين.

وتشتبه المفوضية، في أن تيمو تنتهك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو مجموعة من اللوائح الأوروبية القوية التي تنظم شركات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والذي ينطبق على الشركات الصينية مثل "تيمو".

وقال بيان أصدرته المفوضية، إن هناك مخاوفا أخرى تتعلق بالتصميم المحتمل أن يكون إدمانيا لمنصة تيمو، وكيفية توصية المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين بالمنتجات والخدمات.