مديرة أكاديمية المعلمين: نحتاج لتطوير نظم التقييم للطلاب لتناسب المتغيرات الراهنة بعيدا عن الورقة والقلم فقط

قالت الدكتورة زينب خليفة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن التقويم التربوي يحتاج إلى تطوير لظهور تقنيات التحول الرقمي، بما يفرض إيجاد وسيلة طريقة تقييم معاصرة، مثل التقييم القائم على المشروعات بحيث يتعلم الطالب البحث والتفسير والتحليل.

وأضافت خليفة، خلال كلمتها في الملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر والذي يناقش الملتقى التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، أننا بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب، لتكون مناسبة للمتغيرات الراهنة، بعيدا عن الورقة والقلم فقط، لأن تلك الآلية لم تعد كافية للتقييم الحقيقي للطلاب.

وأكدت أن المعلم دوره مهم فى عملية التقييم وصياغة مستقبل الطلاب، موضحة أنه توجد أساليب متطورة للتقييم حاليا منها التقييم التربوى القائم على المشاريع ودور المعلم حاليا هو بناء بيئة تعلم قائمة على الطالب، مضيفة أن تطوير التعليم يتطلب أن يقوم المعلم بمجموعة من الأدوار يقدم للطالب من خلالها التوجيهات فى تنفيذ المشاريع كنوع من التقييم التربوى والاعتماد على أساليب تقييم متطورة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التقييم التربوى وتوجيه الطلاب مع إعادة تصميم طرق التقييم التى تناسب التقييمات العالمية.

وتابعت أن المعلم دوره محوري في العملية التعليمية، ما يتطلب قيامه بمجموعه من الأدوار بحيث يكون مرشدا للطالب، وليس مجرد واضع امتحان، بل يكتشف كل سمات الطالب ومهاراته وشخصيته وطموحاته ومدى إبداعه واكتشاف نقاط القوة والضعف لديه، بما يتجاوز الامتحانات التقليدية.