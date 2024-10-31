مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن الفنان مفيد عاشور، عضو لجنة مشاهدة واختيار العروض بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة، عن ما تم اختياره من العروض الكبرى المشاركة، وعروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة بالدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر أقامتها في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وقال الفنان مفيد عاشور: "شاركني في اختيار العروض أعضاء اللجنة المكونة من الفنانة عزة لبيب، والدكتورة سامية حبيب، وتم الاستقرار على كلا من العروض التالية، من إيطاليا عرض (هاملت)، ومن مصر عرض (مائة وثلاثون قطعة)، ومن الإمارات عرض (اصطياد)، ومن سلطنة عمان عرض (انعكاسات)، ومن كوسوفو عرض (Innocent Little Murder)، ويقام عرض مسرحي شرفي يعرض لأول مرة بعنوان (فاطمة الهواري) من الأردن، وهو من تأليف وإخراج غنام غنام، وعرضين احتياطيين وهما (الطاحونة الحمراء)،(newses) من مصر ".

أما عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة من سلطنة عمان العرض المسرحي "فضيلة العبيد"، من ليبيا عرض "خرف"، من كردستان – فرنسا "سلمي"، من مصر "خلف النافذة"، بالإضافة إلى 3 عروض احتياطية في حال تعذر أحد العروض الأساسية، وهي "كاسبر" من مصر، "تن تن" من مصر، "تبادل إطلاق نار" من سوريا.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.