وسائل إعلام: تقدم في المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أفادت موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنه تم إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بشأن وقف إطلاق النار.



وقال مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، يوم الأربعاء، إن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لبيروت الأسبوع الماضي حققت تقدما باتجاه صفقة، وخصوصا في ما يتعلق باستعداد "حزب الله" للموافقة على صفقة مع إسرائيل بمعزل عن التطورات في قطاع غزة.



وأضاف المسؤول أنه منذ عودة هوكشتاين حققت المشاورات مع إسرائيل ولبنان كليهما تقدما. وقال: "نحن مستمرون في المناقشات، لكن تقدما كافيا تم إحرازه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يبرر إرسال الرئيس بايدن لهوكشتاين إلى إسرائيل".

وقام هوكشتاين بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء برفقة المستشار في البيت الأبيض بريت ماكغورك. وتحدث قبل انتهاء الزيارة مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي.

وأعرب ميقاتي في تصريحاته الصحفية عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية ما يقال إنه مسودة الاتفاق، وهي تتضمن التزامات من قبل إسرائيل ولبنان بشأن اتخاذ خطوات من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي تم تبنيه لإنهاء الحرب في لبنان عام 2006.