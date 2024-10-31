وزير الصحة اللبناني: العدوان الإسرائيلي سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لقناة "الجزيرة"، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة، مشيرا إلى أن لبنان سجل منذ بداية العدوان الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية.

وأضاف الأبيض لـ"الجزيرة"، أنه "يتم استهداف سيارات وطواقم الإسعاف في جنوب لبنان تحت نظر قوات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "هناك تخاذل من المجتمع الدولي وإسرائيل تحظى بدعم عسكري زيادة على الغطاء السياسي".

وتابع: "نتلقى مساعدات عربية ونأمل أن لا يتوسع الاعتداء الإسرائيلي ويكثر النزوح".

كما اكد أن "موقف لبنان واضح بإعلان استعداده لتنفيذ القرار 1701 لكن هناك مسئولية للطرف الآخر"، مشيرا إلى أنه لا شيء عن تلقي لبنان نتائج محادثات المبعوثين الأمريكيين بإسرائيل.