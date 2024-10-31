طلاب سابقون يتهمون أكاديمية خفر السواحل الأمريكية بالفشل في منع اعتداءات جنسية في الحرم الجامعي

اتهم تسعة طلاب سابقين إضافيين في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية رسميا المشرفين على الأكاديمية بالفشل في منع العنف الجنسي في الحرم الجامعي ومعالجته بشكل صحيح، والتستر عليه أيضا.

وتأتي هذه المزاعم، التي تم تقديمها اليوم الأربعاء، بعد أكثر من شهر من تقديم 13 من الطلبة والطالبات سابقا شكاوى اتحادية مماثلة يطالبون فيها بتعويض قدره 10 ملايين دولار لكل منهم.

واتصل العديد من المدعين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم بالمحامين في القضية بعد قراءة التقارير الخاصة بالدفعة الأولية من الشكاوى الإدارية التي تم تقديها ضد خفر السواحل ووزارة الأمن الداخلي التابع لها خفر السواحل وأيضا وزارة النقل التي كانت تابعة لها في السابق، حسبما قالت المحامية كريستين دان.

وتابعت "أنا متأكدة من أن هؤلاء (الطلبة) الـ 22 هم مجرد قمة جبل الجليد (عدد قليل من العدد الفعلي). أعلم أن الاعتداء الجنسي يحدث منذ عقود في أكاديمية خفر السواحل وأن هناك العديد من الناجين". ومن بين هؤلاء الطلبة 22 طالبة وطالبان.

وأضافت المحامية دان أنها تأمل وتتوقع أن يتقدم المزيد من الطلبة السابقين الذين تعرضوا للاعتداء بشكاوى.