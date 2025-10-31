أكد عصام الحضرى، أحد أساطير كرة القدم المصرية، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيعود بالنفع على الرياضة المصرية، وكذلك جميع المجالات الأخرى.

وقال عصام الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه يشعر بالفخر من حدث افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن أنظار العالم بأكمله ستتجه إلى مصر فى ذلك الحدث.

كما أشار الحضرى إلى أن مصر اعتادت على إبهار العالم فى مختلف المجالات، وأنها سبق لها أن أدهشت العالم أجمع فى موكب الموميات الفرعونية قبل عدة سنوات، موضحًا أن افتتاح المتحف المصرى الكبير لن يقل إبهارًا عن ذلك بل سيزيد.

وذكر المشرف الحالى على مدربى حراس مرمى المنتخبات الوطنية فى اتحاد الكرة أن حدث مثل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيعود بالنفع على الرياضة المصرية، حيث يجذب أنظار العالم إلى البلد أكمل، وليس على الصعيد الأثرى فقط.

وأوضح أن مصر عندما تجذب السياح فهم يأتون لمتابعة جميع جوانب الحياة المصرية ومنظوماتها، وهو ما سيعنى اجتذاب هؤلاء السياح لمتابعة الرياضة، وبالتأكيد كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى.

وواصل أن زملاءه اللاعبين الأجانب المحترفين فى مصر أو المدربين، وكذلك خصومه السابقون دائمًا ما كانوا يبدون إعجابهم بالآثار المصرية، وأنها كانت دائمًا أحد أبرز المعالم التى يضعون على رأس أولوياتهم لزيارتها عند التواجد فى مصر.

وأعرب الحضرى عن أمنياته بأن يخرج حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير بالشكل المأمول، والذى يبرز قيمة مصر الفعلية ويليق باسمها وتاريخها.

وأتم عصام الحضرى تصريحاته موجهًا الشكر للقيادة السياسية فى مصر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على المجهودات التى يبذلونها لرفعة شأن البلاد على جميع الأصعدة والمجالات.