الناطق باسم الجيش اليمني يتهم الحوثيين باستهداف مطار عدن الدولي

اتهم العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي للجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله الحوثية، "باستهداف مطار عدن الدولي".

وقال مجلي في تصريح نقله موقع الجيش"سبتمبر نت": "إن المجزرة الإرهابية الحوثية التي تسببت باستشهاد 22 مدنيا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في مطار عدن الدولي هجوم إرهابي غادر وجبان، ولا يقوم به إلا من تخلى عن كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية".

وأضاف: "المليشيا الحوثية المتمردة، باتت أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة، وترتكب جرائم حرب بصورة شبه يومية، وتنتهك حقوق الإنسان، بكل هذه الدماء التي تسيل من الضحايا الأبرياء بصواريخها، متلذذة بسقوط الأبرياء بشكل سافر وجبان".

وأكد مجلي أن هذا الهجوم لن يعرقل سير عمل الحكومة والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال الشق العسكري.

وأردف: "الحكومة ستستمر في أداء مهامها ومسؤولياتها، ومنها دعم الجيش الوطني، الذي هو ماض في معركته ضد المليشيا وسيعمل على هزيمتها وتخليص كل شبر من أرض الوطن من إرهابها وطائفيتها وأجندتها التي تعدّ خطرا على الشعب وقدراته".

وتابع: "الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها ستمضي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة استعادة الدولة والشرعية ومحاربة الانقلاب والإرهاب، وبدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

واعتبر ناطق الجيش اليمني، أن ما وصفه بـ "الصمت الدولي هو من جعل المليشيا تتجرأ لارتكاب مثل هذه الجرائم".

وقال: "افتتحت العام 2020، بقتل أكثر من 70 مواطنا، وهم يصطفون للصلاة في مسجد بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، وها هي تختتم العام بمجزرة في مطار عدن الدولي وبأسلحتها من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تقصف بها الآمنين، وكما عملت في أكثر من محافظة يمنية".

ودعا مجلي المجتمع الدولي بأن يتخذ قراره "وإنزال أقسى العقوبات بهذه المليشيا الحوثية، ولا بد من تصنيفها جماعة إرهابية، فلا أدلة أكثر من ذلك، ولا شهود أكثر ممن سقطوا اليوم وهم ينتظرون استقبال حكومتهم، التي طال انتظارها".

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات.