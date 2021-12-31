قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس الخميس وكانت ذروتها اليوم الجمعة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنّ أمطارًا تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة هطلت على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وأوضحت أنّه من المتوقع استمرار هطول الأمطار وحالة عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد، لكنّ الأمطار ستكون أقل حدة من أمطار الجمعة.



وأشارت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة من شمال الصعيد ومناطق شرق البلاد ومرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر بما قد يؤدي إلى تكون السيول على هذه المناطق.



ولفتت إلى استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد والمناطق المُطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، مع هطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.



ووجّهت نصيحة للمواطنين بالمتابعة الدورية للنشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد، مؤكدة إجراء تحدياث للمناطق المتأثرة بهطول الأمطار.