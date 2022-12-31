رئيس الوزراء اليمني يثمن الدعم السخي من السعودية والإمارات على مختلف المستويات

ثمن مجلس الوزراء اليمني اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الدعم السخي من السعودية، ودولة الإمارات على مختلف المستويات، من بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل إنشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات والموقعة مع الإمارات.

وبحث المجلس -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- عددا من القضايا و الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.

واستعرض المجلس آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.