الحكومة اليمنية تدين قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإغلاق مدرسة أهلية في صنعاء

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران، بإغلاق مدرسة أهلية في صنعاء؛ على خلفية مشهد من احتفال أطفال المدرسة تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وحذر الإرياني -في تصريح صحفي نقلته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم السبت- من محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح، وتنصيب نفسها حارسا للفضيلة ووصيا على سلوك المجتمع، لتصنع من العاصمة صنعاء، كابول ثانية.

وطالب المجتمع الدولي باستيعاب حقيقة ميليشيا الحوثي باعتبارها تنظيما إرهابيا لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودعم نضال الشعب اليمني لاستعادة دولته وحقه في الحرية والحياة الكريمة، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة بعيدا عن الكهنوت الحوثي والوصاية الإيرانية.