تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
• وجاءت الأسعار كالتالي:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 71 إلى 77 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وزاد سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5جنيهات ليتراوح بين 75 إلى 105 جنيه.
تراجع سعر سمكة موسى 20جنيها ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.
وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 20جنيها ليتراوح بين 570 إلى 700 جنيها.
وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 150 إلى 350 جنيها.
وزاد سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.