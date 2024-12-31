تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 71 إلى 77 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وزاد سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5جنيهات ليتراوح بين 75 إلى 105 جنيه.

تراجع سعر سمكة موسى 20جنيها ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.

‏‎وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 20جنيها ليتراوح بين 570 إلى 700 جنيها.

‏‎وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 150 إلى 350 جنيها.

‏‎وزاد سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.