نتنياهو: لا حماقة أكثر تهورا من المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين في إسرائيل

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين".

وأضاف نتنياهو: "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بارتفاع الأصوات في الائتلاف الحكومي المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية أزمة التصويت في الكنيست، بحسب ما نقتله شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي نوفمبر، أرسلت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوتطلب فيها أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب سكاي نيوز عربية.