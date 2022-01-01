 رادوكانو تعلن انسحابها من المشاركة في بطولة ملبورن - بوابة الشروق
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رادوكانو تعلن انسحابها من المشاركة في بطولة ملبورن

د ب أ
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 12:17 م

انسحبت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو من المشاركة في بطولة ملبورن، التي تعد مرحلة استعدادية مهمة قبل بطولة أستراليا المفتوحة، حيث لا تزال تتعافى من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تشارك رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، في بطولة ملبورن ضمن استعداداتها للمشاركة للمرة الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة.

لكن رادوكانو /19 عاما/، التي انسحبت من البطولة الاستعراضية التي أقيمت في أبوظبي في ديسمبر الماضي بسبب إصابتها بعدوى فيروس كورونا، قالت إن أول بطولة استعدادية في الموسم الجديد جاءت في وقت مبكر للغاية بالنسبة لها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم السبت.

وقالت رادوكانو لمنظمي بطولة ملبورن :"توقيت المنافسة في أول بطولة في ملبورن هذا الأسبوع مبكر للغاية بالنسبة لي، لقد عدت للتو من العزل."


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