 بالصور.. وفاة وإصابة 8 من عائلة واحدة جراء حريق في مخيم للنازحين في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. وفاة وإصابة 8 من عائلة واحدة جراء حريق في مخيم للنازحين في اليمن


نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 4:14 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 4:14 ص

نشر نشطاء يمنيون، آثار حريق ضخم نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، ما أسفر عن وفاة وإصابة أسرة كاملة مكونة من ثمانية أشخاص، غالبيتهم من الأطفال.

وانتشرت صورٌ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر آثار الحريق الذي التهم أثاث ومسكن الأسرة النازحة في المخيم.

في السياق، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، يوم الجمعة، إنّ ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين.

وسبق أن توفي طفل وأصيب ستة أشخاص آخرون، جراء حريق اندلع في المخيم ذاته، مطلع شهر إبريل الماضي.

ويضم مخيم الجفينة ما لا يقل عن 8863 أسرة هجرتها ميليشيا الحوثي من منازلها في مناطق مختلفة من البلاد.

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