استقبلت برلين والعديد من المدن الأخرى العام الجديد باحتفالات في الهواء الطلق، وذلك بعد القيود التي كانت مفروضة على مدار العامين الماضيين.

وتجمع حشد عند بوابة براندنبورج يوم السبت بعد أن توافد السياح على العاصمة الألمانية.

وتوقعت الفنادق أن تتراوح نسبة الإشغال بين 80% إلى 90%، في حين أن المئات من موظفي الطوارئ كانوا في وضع الاستعداد، تحسبا لليلة مضنية.

ومع ذلك، كان احتفال المدينة أصغر مما كان عليه في الماضي، وكان لابد من حجز التذاكر مسبقا. ولم يتم التخطيط لألعاب نارية في منتصف الليل لكن المنظمين قالوا إنه سيجري تقديم عرض بسيط.

وفي لندن، احتفل أكثر من 100 ألف شخص ببداية العام بمشاهدة عرض للألعاب النارية عند عجلة لندن الدوارة "لندن أي".

ولأول مرة منذ عام 2019، يسمح للزوار بالاحتفال على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في العاصمة البريطانية. ودقت أجراس ساعة بيج بن في العام الجديد عند الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل.

وفي باريس، اجتذب عرض كبير للألعاب النارية في الشانزليزيه حشدا وصل إلى حوالي مليون شخص.

وفي وقت سابق، دوت الأجراس في الدول بجميع أنحاء آسيا بمناسبة العام الجديد.

ففي كوريا الجنوبية، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في وسط العاصمة، سول، لسماع دقات جرس بوسينجاك التي يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمتار.

وكان بإمكان المواطنين خلال العامين الماضيين مشاهدة مراسم قرع الجرس على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فقط بسبب الجائحة.

وفي غضون ذلك، كانت الاحتفالات في الصين صامتة بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، على الرغم من أنه كان بإمكان الحانات والمطاعم تنظيم مناسبات منذ تخفيف الأجراءات.

يذكر أن ليلة رأس السنة الجديدة ليست عطلة ذات أهمية خاصة في الصين، حيث يحيي الناس العام الجديد في 22 يناير باحتفالات أكبر.

وفي وقت سابق، في تايوان، انطلقت الألعاب النارية في المعلم الرئيسي بالجزيرة "تايبيه 101"، أحد أطول المباني في العالم.

وكان من المتوقع أن يجتذب الحفل أكثر من مليون محتفل على الرغم من الطقس البارد الممطر في تايبيه.

وكانت سيدني قد استقبلت بالفعل العام الجديد بعرض كبير للألعاب النارية أطلق عليها اسم "مشهد الألوان" في ميناء المدينة.

وكان من المتوقع أن يتدفق مليون شخص على المشهد الذي أقيم أمام جسر هاربور ودار الأوبرا، وفقا لمحطة "إيه.بي.سي"، وكان الكثير من الأشخاص قد حصلوا بالفعل على مكان يمكنهم من الحصول على رؤية جيدة في الصباح الباكر. وفي الوقت نفسه، شاهد نصف مليار مشاهد آخر العرض عن بعد في جميع أنحاء العالم، وفقا للتقديرات.

وتضمنت الاحتفالات حوالي تسعة آلاف لعبة نارية، بتكلفة بلغت حوالي 39 مليون دولار، حسبما قال المنظمون قبل الحدث.

وجاء عرض أستراليا بعد أن كانت ساموا وكيريباتي في جنوب المحيط الهادئ أول دولتين في العالم تستقبلان عام 2023، في احتفالات ضمت سياح لأول مرة منذ عامين.

وأغلق كلا البلدين حدودهما أمام الزوار في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعيد فتح كيريباتي للعالم في أغسطس، وتبعتها ساموا في سبتمبر.

وكأول مركز دولي رئيسي يستقبل العام الجديد، تم إضاءة معالم مدينة أوكلاند سيتي، أكبر مدن نيوزيلندا.

وعادت الألعاب النارية إلى برج "سكاي تاور"، جنبا إلى جنب مع أضواء الليزر وعرض الرسوم المتحركة المتزامن مع معالم أخرى، بما في ذلك جسر الميناء والمتحف.