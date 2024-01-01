جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على الحدود اللبنانية

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "خلية إرهابية" حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان.

وذكر جيش الاحتلال "تم استهداف الخلية الإرهابية بطائرة إسرائيلية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف "أن مقاتلي حزب الله، حاولوا أيضا إطلاق طائرات مسيرة من منطقة مدنية في بلد مارون الراس بجنوب لبنان".

وأفاد بأن "هذا مثال آخر على استخدام حزب الله لمناطق مدنية لنشاطه الإرهابي".

وتبنى "حزب الله" هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية وقال إنه "حقق ضربات مباشرة".

وقال مصدر أمني لبناني إن "المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان ردا على ذلك".

وأشار المصدر اللبناني إلى أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان، وأن الغارة تسببت في أضرار مادية جسيمة في المناطق دون وقوع إصابات.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله يتبادلون إطلاق النار عبر الحدود، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان تل أبيب الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على الأراضي المحتلة.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط الآف الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.