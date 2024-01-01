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محمد الشرنوبي يكشف عن عمله الغنائي الجديد

محمد عباس
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:16 م

شوق الفنان محمد الشرنوبي جمهوره، لعمل غنائي جديد، وذلك بعدما كشف عن تعاونه الجديد مع المنتج محمد محسن جابر، بعد غياب عن الساحة الغنائية لأكثر من عامين.

ونشر محمد الشرنوبي عبر حسابه على منصة إنستجرام، 3 صور تشبه البوستر، معلقا: «جاهزين؟»، كما نشر عبر خاصية ستوري، صورة تجمعه بالمنتج محمد محسن جابر.

يشار إلى أن أخر أغاني محمد الشرنوبي كانت «إيه اللذاذة دي»، والتي طرحها في أغسطس 2021، من ألحانه، وكلمات محمد يسري، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، فيما كان أخر ألبوماته «زي الفصول الأربعة»، والذي طرح في عام 2019، وضم 10 أغنيات.


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