وزير الخارجية الإيراني: طهران تدعم دائما إرادة الشعب اليمني

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مع المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام اليوم الإثنين، بلاده تدعم دائما إرادة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء أمير عبد اللهيان مع عبد السلام اليوم الإثنين في طهران، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأكد أمير عبد اللهيان دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسلام في اليمن، معربا عن ارتياحه لمسيرة المفاوضات الماضية إلى الأمام قدما بين اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما إرادة الشعب اليمني.

كما أعرب وزير خارجية إيران، عن تقديره وشكره لموقف أنصار الله الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه، أشاد عبد السلام في هذا اللقاء بالدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة وأطلع وزير الخارجية الإيراني على آخر تطورات السلام في اليمن.

كان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، علي أكبر أحمديان، قد اجتمع مع عبد السلام في طهران.

وركزت المحادثات بين الجانبين على "المصالح المشتركة والقضايا الأمنية في المنطقة".

وفي تصريح خلال اللقاء، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بصمود الحكومة والشعب اليمنيين خلال السنوات الصعاب.

كما أثنى على إجراءات اليمن "الشجاعة" لدعم الشعب الفلسطيني في صد العدوان والهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني، بحسب إرنا.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، تعرض عدد متزايد من السفن في البحر الأحمر لهجمات من جانب جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وقالت جماعة الحوثي أن هذا يأتي لنصرة شعب غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية بدعم أمريكي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتورط في التخطيط للهجمات وهو ما ترفضه طهران.