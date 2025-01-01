حرائق وإصابات جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية على أوكرانيا

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أعلن عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء عن اندلاع عدة حرائق في العاصمة الأوكرانية كييف وإصابة ستة أشخاص على الأقل جراء هجوم جديد بطائرات مسيرة روسية على أوكرانيا.

وقال كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، مما ادى إلى زيادة العدد الإجمالي للمصابين الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق.

وأضاف كليتشكو أن حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها سقط على عدة مبان في منطقتين بالمدينة.

واندلع حريق على سطح وفي شقة بمبنى سكني، حيث تم تدمير الطابقين العلويين منه جزئيا.

وقال كليتشكو إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، داعيا المواطنين إلى البحث عن الأمان في الملاجئ والغرف.

كما نشر كليتشكو صورا لترام تحطمت نوافذه ولحقت أضرار بمساره جراء سقوط حطام الطائرات المسيرة.

ونفذت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أجزاء أخرى من أوكرانيا منذ ليلة رأس السنة.

وذكرت السلطات المحلية أن النيران اندلعت في العديد من المباني السكنية في مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا خلال الليل في أعقاب الانفجارات، وأنه تم إنقاذ امرأة واحدة.

ولم تعلن المدينة في البداية عن وقوع أي ضحايا أو إصابات.

وتقاتل أوكرانيا لصد حرب روسية منذ نحو ثلاث سنوات بدعم واسع من قبل حلفائها الغربيين.