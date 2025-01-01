زعيم الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا متفائل بشأن الانتخابات

على الرغم من أرقام استطلاعات الرأي المتدنية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، يتطلع زعيم الحزب كريستيان ليندنر بتفاؤل للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "عندما خضت المعركة الانتخابية للمرة الأولى كمرشح أول للحزب في عام 2012، كانت نسبة تأييدنا 2% قبل 60 يوما من الانتخابات. بعد 60 يوما من الحملة الانتخابية، حصلنا على نسبة 6ر8%... هذا يوضح ما هو ممكن. الآن لدينا المزيد من الوقت وبدأنا بتحسن في استطلاعات رأي".

وفي استطلاعات الرأي التي أجريت في ديسمبر الماضي، كانت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحر تتراوح بين 3 و5 %. وفي الانتخابات العامة التي جرت عام 2021 حقق الحزب 5ر11%. ويتوقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، فولفجانج كوبيكي، أن يحصل الحزب مجددا على نسبة تزيد عن 10% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وتتطلع قيادة الحزب للانتخابات المقبلة بثقة أيضا في ضوء ارتفاع مستوى التبرعات للحزب في الأسابيع الأخيرة. وقال الأمين العام للحزب، ماركو بوشمان، في تصريحات لـ(د ب أ): "مع ما يقرب من خمسة ملايين يورو الآن، لم نتلق أبدا هذا العدد الكبير من التبرعات الصغيرة والكبيرة في مثل هذا الوقت القصير.. إذا استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن تسجيل رقم قياسي للتبرعات"، مضيفا أن "هذا ضروري أيضا حتى نظهر في هذه الحملة الانتخابية الصعبة والقصيرة على قدم المساواة مع الأحزاب الرئيسية وميزانياتها الدعائية الضخمة".

وقال بوشمان: "نحن حاليا لا نملك قوة أو هيبة لنقدمها، بل فقط قوة الفكرة: فكرة الحرية السياسية. لكن بالنسبة لكثير من الناس، يعد هذا الأمر مهما بدرجة كافية للمساعدة في ضمان تمثيل هذه الفكرة بقوة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)"، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يستثمرون في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحر من صغار المانحين الأفراد مرورا بمؤسسي الشركات الناشئة الناجحين وصولا إلى الشركات التقليدية المتوسطة.