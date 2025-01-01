يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 11

العريش 18 08

رفح 17 08

رأس سدر 21 11

نخل 17 02

كاترين 11 01-

الطور 21 11

طابا 17 06

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 09

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

رأس غارب 21 10

الغردقة 22 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 12

شلاتين 23 14

حلايب 21 15

أبو رماد 22 13

رأس حدربة 21 15

الفيوم 19 09

بني سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 22 06

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

الوادى الجديد 21 06

أبوسمبل 24 09



• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 31 18

المدينة 21 10

الرياض 19 05

المنامة 19 15

أبوظبى 24 18

الدوحة 23 15

الكويت 20 08

دمشق 13 00

بيروت 17 12

عمان 12 03

القدس 13 03

غزة 18 10

بغداد 18 05

مسقط 24 19

صنعاء 25 03

الخرطوم 28 16

طرابلس 19 11

تونس 17 11

الجزائر 15 08

الرباط 19 04

نواكشوط 26 14

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 08 04-

إسطنبول 12 09

إسلام آباد 21 08

نيودلهي 20 09

جاكرتا 32 25

بكين 03 08-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 01

أثينا 15 05

روما 14 09

باريس 05 02-

مدريد 10 00

برلين 05 01-

لندن 05 02-

مونتريال 00 07-

موسكو 02 04-

نيويورك 04 01-

واشنطن 07 02-

أديس أبابا 23 08