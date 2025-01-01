فيس ومولر ونوري ونيشيكوري إلى ربع نهائي هونج كونج

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تأهل الفرنسيان آرتور فيس وألكسندر مولر والبريطاني كاميرون نوري والياباني كي نيشيكوري إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج ذات الـ250 نقطة التي تقام على الملاعب الصلبة.

وفاز نوري على منافسه الإيطالي لورنزو سونيجو في ثلاث مجموعات بنتائج 6-2 و4-6 و6-1، أما فيس فقد احتاج إلى مجموعتين فقط كي يتغلب على البلجيكي زيزو بيرجس بنتائج 7-6 (9-7) و6-4.

من ناحيته، عانى مولر الأمرين كي يتمكن من التغلب على منافسه الصربي كيسمانوفيتش وفاز عليه في مباراة مضنية انتهت بنتائج 5-7 و7-6 (6-8) و6-7 (10-12).

واختتم اليوم بانتصار كي نيشيكوري على الروسي كارين خاشانوف في ثلاث مجموعات أيضا بنتائج 4-6 و6-3 و7-5.