قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يعاني من طنين الأذن منذ أن حوصر هو وفريقه وسط غارة جوية إسرائيلية في اليمن.

وكتب تيدروس (59 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بعد عودته إلى جنيف: «أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي. آمل أن يكون مؤقتا»، بحسب شبكة العربية.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف المطار، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي، بينما كان فريق المدير العام للمنظمة على وشك الصعود إلى طائرته، بعد محادثات في المدينة.

وقال تيدروس إن واحدا من أفراد الطاقم أصيب، وتعرض برج المراقبة وصالة المغادرة والمدرج لأضرار.

والسبت الماضي، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأنه نجا من الموت خلال الغارات الإسرائيلية، الخميس، على مطار العاصمة اليمنية الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وروى جيبرييسوس أن أذنيه ما زالتا تعانيان طنينا منذ الهجوم الذي وقع الخميس بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة في صنعاء.

وقال: «كان الصوت عاليا جدا.. إلى درجة أنه يصم الآذان. ما زلت أعاني طنينا في أذنَي رغم مرور أكثر من 24 ساعة على ذلك. لا أعرف ما إذا كان قد أثر على أذني».

وأضاف: «قُصفت صالة المغادرة المجاورة لنا، ثم برج المراقبة. لو انحرف الصاروخ قليلا لكان من الممكن أن يسقط على رؤوسنا».