التشيك تعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية وتوقيع اتفاق يتعلق بمحطة دوكوفاني للطاقة النووية في 2025

تتضمن الأحداث الرئيسية التي تعتزم جمهورية التشيك القيام بها هذا العام، إجراء الانتخابات البرلمانية، وتوقيع عقد لبناء مفاعلين نووين جديدين في محطة دوكوفاني النووية.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 3-4 من أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يعلن رئيس البلاد بيتر بافيل، عن الموعد الدقيق لإجراء الانتخابات في الصيف.

ومن المقرر أن توقع مجموعة الطاقة التشيكية "سي إي زد"، اتفاقا في الربيع مع شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" الكورية الجنوبية لبناء المفاعلين الجديدين، بعد الحصول على موافقة جهات مكافحة الاحتكار.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 400 مليار كرونة تشيكية. ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البلاد 241 مليار كرونة تشيكية، بحسب "راديو براغ".